Comment Ubisoft a boosté son site de e-commerce

C’est en 1999 qu’Ubisoft a lancé son site de vente en ligne (https://store.ubi.com/), alors que le e-commerce était encore balbutiant. Le « Ubisoft Store » vend jeux vidéo et produits dérivés pour les fans des nombreuses licences de l’éditeur, qui a conquis 96 pays et 5 continents à ce jour.

« Avec la croissance exponentielle que nous avons connue en trente ans, il est devenu obligatoire de revoir notre gestion de la vente en ligne, afin d’optimiser la visibilité de nos marques, engager nos clients et augmenter le taux de conversion » explique Maxime Bosvieux, directeur e-commerce EMEA d’Ubisoft.

Car à l’origine, les équipes n’avaient pas la main sur la plateforme e-commerce. « Nous avons ressenti le besoin d’avoir plus de contrôle, sur le back-end comme le front-end, pour gagner en agilité dans ce contexte de fort développement à l’international » souligne Maxime Bosvieux.

6 mois pour lancer 20 versions du site

Ubisoft voulait des fonctionnalités puissantes de recherche, de merchandising, de personnalisation, d’A/B testing... Et avait pour impératif une deadline très courte : 6 mois pour lancer 20 versions du site.

« Nous voulions une première version le plus rapidement possible, et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi OSF : une organisation et des équipes internationales, avec une identité proche de la nôtre, orientée business » justifie Maxime Bosvieux.

Mais surtout, le professionnel salut l’expertise d’OSF sur l’outil Salesforce Commerce Cloud.

« Leur connaissance de la plateforme Salesforce Commerce Cloud et leurs liens avec Salesforce ont été déterminants dans notre choix, cela nous a permis de mener le projet à bien dans les temps » conclut-il.

Aujourd’hui, l’Ubisoft Store repose sur une plateforme e-commerce puissante, permettant une expérience de navigation optimisée grâce à des informations faciles à trouver et à un temps de chargement des pages amélioré. « Depuis la refonte du site, les internautes y passent plus de temps et nous avons noté une augmentation du taux de conversion » se réjouit Laïka Moussa, front end product owner chez Ubisoft.