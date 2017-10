Le Click & Collect - Une solution de livraison gratuite qui permet de générer du trafic en magasin

Vous avez probablement déjà reçu des offres à durée limitée de votre enseigne préférée, sans avoir la possibilité de vous rendre en magasin pour en profiter. De plus, vous n’aimez pas vous faire livrer. Vous passez donc votre tour et décidez d’attendre la prochaine promotion.

Le Click & Collect permet de lever les freins e-commerce liés à la livraison en proposant au client de récupérer ses achats en magasin. Simple pour les clients et facile à mettre en place pour les distributeurs click and mortar, cette solution est en plein essor. Nous vous proposons de comprendre l’intérêt de ce levier omnicanal qui augmente la conversion en ligne et booste la fréquentation en magasin.

La livraison, challenge du e-commerce

L’abondance de l’offre incite les e-acheteurs à être de plus en plus exigeants. La livraison reste un frein important pour les clients sur le web puisque selon une étude sur les shoppeurs français réalisée par Adyen 81 % des français ont déjà abandonné un panier à cause des frais de livraison. De plus, Amazon a instauré de nouvelles attentes en matière de livraison, et se faire livrer en soirée, le jour même ou le lendemain est devenu la nouvelle norme.

Pour séduire les acheteurs et répondre à leurs attentes, les enseignes click-and-mortar peuvent alors miser sur la complémentarité entre e-commerce et magasins pour proposer des solutions web-to-store de mise à disposition flexible des produits.

Proposer une livraison express et gratuite

Alors que la livraison à domicile est souvent associée à de nombreux points de douleur (délais de livraison, syndrome du livreur qui ne sonne pas, horaires du bureau de Poste ou du point relais…) la livraison en boutique séduit de plus en plus d’e-acheteurs. Apparu plus récemment, ce mode de livraison était utilisé seulement par 31% des clients en ligne en 2014 et est maintenant plébiscité par 64 % des clients d’après l’enquête Customer Pulse menée par YouGov en 2017.

Le Click and Collect permet une livraison gratuite au client via une expédition d’un entrepôt vers un magasin. Les produits commandés sont livrés en même temps que le réassort de la boutique, ce qui permet de réduire les frais de livraison en utilisant la logistique interne.

Plus rapide pour le consommateur, l’Express Click & Collect utilise le stock du magasin pour honorer les commandes. Le client peut alors récupérer ses achats en magasin sous 2 heures.

Le Click & Collect et l’Express Click & Collect permettent aux enseignes de déployer une stratégie cross-canal efficace.

Une interface intuitive au service du confort shopping

En matière d’expérience client, le Click & Collect ne nécessite pas de changement dans le tunnel d’achat. C’est au moment de la sélection du mode de livraison que l’option Click & Collect est proposée au client, parmi les autres options de livraison (à domicile, en point relais…).

Une fois l’option Click & Collect sélectionné, le client doit choisir la boutique dans laquelle il va se rendre pour retirer sa commande. Le client sera ensuite informé par e-mail et SMS de la disponibilité du colis en magasin, et sera également relancé par ces mêmes moyens en cas de non-retrait de sa commande.

Ce mode de livraison apporte un confort supplémentaire aux e-acheteurs, en leur donnant plus de latitude dans la prise de possession de leurs commandes. C’est pourquoi, 63 % des consommateurs déclarent être séduits par le Click & Collect en boutique selon une étude sur les shoppeurs français réalisée par Adyen.

Booster la fréquentation en magasin grâce au Click & Collect

En magasin, les vendeurs disposent d’une interface simple afin de gérer la réception des colis ou la mise de côté des produits pour un retrait express.

Proposer une livraison en boutique augmente significativement le nombre de visites en magasin et permet aux équipes de vente de transformer ce trafic qualifié en ventes complémentaires. Une étude menée en 2016 par la Fevad montre ainsi que 29% des e-acheteurs ayant utilisé le Click & Collect ont réalisé un achat complémentaire en magasin.

Proposer une livraison en boutique augmente significativement le nombre de visites en magasin et permet aux équipes de vente de transformer ce trafic qualifié en ventes complémentaires.





