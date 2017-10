L’e-réservation : première brique de l’omnicanal au service de l’expérience client

Nous avons toutes et tous vécus cette situation : quelques semaines avant Noël, il vous manque la majorité des cadeaux que vous devez offrir. Dont le jouet à la mode que votre enfant a placé en haut de sa liste. Instinctivement, vous vous dirigez vers la boutique de jouets la plus proche, et vous découvrez alors que tous les enfants ont commandé ce même jouet pour Noël et qu’il est en rupture de stock Suivent de longues heures à parcourir tous les magasins des environs à la recherche du Graal.



Une autre option pour les chasseurs de cadeau à la dernière minute est d’entamer leurs recherches sur le web afin de trouver la perle rare, en priant pour que l’option de livraison express permette de recevoir l’objet de toutes les convoitises dans les temps. Enfin, de plus en plus de chasseurs de bonnes affaires optent pour l’e-réservation qui permet de réserver depuis le site internet d’une enseigne et récupérer son produit le jour même. L’idéal lors d’une chasse au trésor de dernière minute…

Si l’e-réservation est désormais très présente dans le paysage commercial Français, elle reste encore mal connue. Nous vous proposons un tour d’horizon de ce booster du commerce physique, premier maillon d’une stratégie omnicanal.

La complémentarité des canaux au service du parcours client

L’e-commerce a fait évoluer les habitudes des consommateurs, en les rendant plus exigeants grâce à une offre disponible plus importante qu’auparavant, quel que soit leur lieu de résidence.

Le confort de shopping offert par l’e-commerce, avec notamment l’abolissement de la barrière des horaires d’ouverture et la possibilité de comparer plus simplement les prix, a durablement érodé le modèle des magasins en rognant sur leur fréquentation.

Si historiquement, les enseignes ont considéré leurs boutiques et leur site comme des entités séparées fonctionnantes en silo, ce modèle a été abandonné par la majorité des distributeurs afin de créer une expérience client sans couture et de miser sur la complémentarité entre canaux. Ainsi, En favorisant l'omnicanal et notamment le web-to-store avec la réservation, les enseignes augmentent considérablement leur chiffre d’affaires et répondent mieux aux besoins de leurs clients.

La réservation lève les freins du e-commerce

Associer canaux en-ligne et hors-ligne permet aux distributeurs de toucher une cible plus large d'aficionados du web, du magasin, ou de shoppeurs à la recherche de bonnes affaires qui changent de comportement au grès des promotions.

Aucune formule commerciale n’est miraculeuse, qu’il s’agisse des magasins comme de l’e-commerce. Selon une étude ViaVoice pour SoCloz, 88 % des consommateurs ne souhaitent pas se déplacer en magasin pour rien, mais dans le même temps une étude PwC révèle que 52 % des consommateurs préfèrent le magasin pour la disponibilité produit immédiate qu’il offre. En matière d’e-commerce, la même étude PwC révèle que seulement 34 % des consommateurs sont sûrs que le produit conviendra. C’est pourquoi combiner les forces des deux canaux permet d’améliorer la performance commerciale.

Offrir à ses clients une expérience omnicanal permet de générer du trafic en magasin et mieux écouler le stock des boutiques. Des clients SoCloz ayant mis en place la e-réservation depuis un certain temps constatent une augmentation de la conversation e-commerce pouvant aller jusqu’au doublement.

L’e-réservation, conçue pour un meilleur confort de shopping

L’e-réservation permet aux clients de réserver leurs articles en ligne, sans pré-paiement. Une fois la réservation acceptée par la boutique, le client est informé par email et sms de la disponibilité de son produit dans la boutique de son choix.



Cette solution est transparente pour le consommateur. Lorsqu’il navigue sur le site e-commerce, un bouton « réserver en magasin » apparaît sur la fiche produit.

Pour les commerçants, l’intégration de la pop-up SoCloz au site e-commerce se fait de façon simple, sans remise en cause de la plateforme e-commerce.

En magasin aussi, le processus s’intègre facilement dans le quotidien des vendeurs qui ont accès à une interface simple pour déclarer que le produit est bien disponible. Ils sont informés des demandes de réservation par des notifications qui ne perturbent pas leur travail, et un système de relance téléphonique les aide à répondre à toutes les réservations dans les temps.



Avec l’e-réservation de SoCloz Click & Reserve, gagnez du temps et de l’argent en associant vos magasins et votre site e-commerce pour offrir à vos clients l’expérience shopping qu’ils attendent.

Demandez une démonstration de SoCloz pour en savoir plus.