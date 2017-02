China Connect

Le plus grand rassemblement européen d'experts des tendances de consommation chinoises et des innovations en matière de marketing digital et mobile aura cette année pour thème : "Cracker les codes". De nombreux leaders de l'univers du luxe, des cosmétiques, du retail, de l'alimentation, du voyage, etc. viendront transmettre leur vision des consommateurs chinois omnicanaux. Conférences et ateliers seront consacrés à la gestion de la data et à la révolution de l'univers du retail.



Les 1 et 2 mars, à la Maison de la Chimie, Paris.

http://www.chinaconnect.fr