La 7e édition des Big Boss font du ski réunit 350 décideurs du digital

Et de 7 pour le format de l'événement "Big Boss" crée par Hervé Bloch, fondateur de Digilinx. Pour ce 7ième opus qui s'est tenu aux Arc 1800, du 9 au 11 décembre, pas moins de 210 annonceurs et 75 prestataires avaient répondu présent. Parmi les grands temps forts de l'événement, la session des Big Boss Dating était le moment ou prestataires et annonceurs pouvaient échanger en rendez-vous one to one.



Pendant deux heures, les participants ont ainsi enchainé les rendez-vous de 4 minutes. Ordonnancés par un algorithme développé par ESV Digital, ces 2 940 rendez-vous au total ont permis de matcher les besoins des annonceurs avec les offres des prestataires présents. Originalité de ces rendez-vous, les big boss ont immédiatement noté la prestation du sponsor à l'aide d'une tablette numérique, permettant à ces derniers d'avoir un retour instantané sur l'intérêt de l'annonceur pour leur offre.

Les gagnants des Big Boss Idols

Autre temps fort de l'événement, la cérémonie des " BigBoss Idol ", animée par Hervé Bloch et Caroline Puechoultres, Directrice Marketing & Innovation d'Intermarché a permis à 34 sponsors de présenter, à travers une vidéo décalée de 1 minute, leur activité devant un jury composé de 30 personnalités du e-commerce, du e-retail et du e-tourisme et votant en live.

Le 1er prix revient à 1000 Mercis, pionnier du Data marketing et expert reconnu en CRM digital et marketing programmatique, le 2ème prix à Quanta Computing , spécialisé en analytics de la web performance et en amélioration du taux de conversion, et le 3ième prix à Axialys, fournisseur de services telecom à valeur ajoutée pour l'e-commerce. Enfin, le trophée coup de coeur du jury a été remis à Testapic, expert français du test utilisateur. distant.

Hervé Bloch a également remis les trophées " BigBoss à vie " qui récompensent les big boss les plus prolifiques. Dans la catégorie " big deal ", Valérie Dagand Directrice Digital de Vinci Autoroutes a été distinguée pour le projet signé en quelques mois avec Makazi. Dans la catégorie " many deal " Laurent Thirion, Groupe Profession Santé, et Cyrille Kittel, Interflora, remportent tous les 2 un trophée pour avoir signé avec 12 prestataires rencontrés sur les éditions précédentes.

Outre ces temps forts "business", l'événement a également compté notamment des sessions de ski par affinité, une soirée de gala, et des tables rondes organisées en partenariat avec E-commerce Magazine. La première sur le thème de la Relation Client et de l'optimisation des parcours client, la seconde sur le sujet " Doper votre business, acquérir de nouveaux clients ". Au total, sept annonceurs et six prestataires ont prodigué durant 90 minutes conseils et bonnes pratiques. La vidéo de ces tables rondes sera diffusée prochainement sur ecommercemag.fr.