Adyen prend son envol

La plateforme de paiement Adyen annonce une augmentation de 80% du volume de ses transactions en 2016, pour un total de 90 milliards de dollars (environ 83 milliards d'euros). Spécialisée dans le paiement omnicanal et international, Adyen renforce son implantation sur le marché du retail, via l'acquisition de clients tels que Burberry et Tory Burch (prêt-à-porter). L'entreprise annonce également que son offre POS (Point of sale) est déployée dans 2700 points de vente en Europe et aux États-Unis.



Adyen compte plusieurs retailers appartenant à l'univers de la mode et du prêt-à-porter parmi ses clients français: Celio, Princess Tam Tam, Etam, Comptoire des cotonniers, Vestiaire Collective, Sarenza et Brandalley.