Agnès Rosoor rejoint le groupe TF1 en qualité de directrice générale de Téléshopping et présidente de Top Shopping

Agnès Rosoor prend la tête de Téléshopping et Top Shopping. Elle est placée sous la responsabilité de Régis Ravanas, directeur général adjoint Publicité et Diversification du groupe TF1.



À ce titre, elle prend en charge, à compter du 1er février, le pilotage et le développement des activités de vente à distance et d'e-commerce du groupe TF1.



Elle succède à Jérôme Dillard, directeur général de Téléshopping depuis 2011.







Pour Régis Ravanas : " Je suis très heureux de la nomination de Agnès Rosoor comme directrice générale de Téléshopping. Ses expériences toujours orientées client et son savoir-faire reconnu dans le secteur de la vente à distance et du e-commerce sont des élémentsclefs pour développer Téléshopping dans un contexte où le digital, la data et la relation client sont des enjeux prioritaires. Je veux également remercier Jérôme Dillard pour son engagement et le formidable travail réalisé à la tête de l'entreprise ces sixdernières années "