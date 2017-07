Le loueur Alphabet France poursuit sa croissance

Au 30 juin 2017, Alphabet compte plus de 92.600 véhicules dans son parc, soit une progression de près de 3% depuis le début de l'année (+7% par rapport à la même période 2016). Cette croissance du parc s'accompagne de celle des livraisons de véhicules (+11% pour un volume de 15.000 véhicules livrés depuis début 2017), ce qui laisse augurer d'un deuxième semestre prometteur puisque le nombre de commandes est également en progression: Alphabet en a enregistré 15.681, soit +11% par rapport à 2016. Cela alors même que le marché de la location longue durée accuse un léger repli de 2,4% sur le premier semestre (source : AAA Data).

Les commandes de véhicules électriques en hausse

Alors que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, vient d'annoncer la fin des ventes de voitures diesel et essence à horizon 2040, le marché des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables est en hausse au premier semestre 2017 selon l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Une tendance que confirment les chiffres semestriels d'Alphabet: après une année 2016 record (56% de part de marché sur les LLD de véhicules électriques), l'entreprise enregistre, via sa solution AlphaElectric, un volume de commandes de véhicules électriques et hybrides rechargeables en hausse de 17% sur le premier semestre 2017.