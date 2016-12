Pour la 10ème édition de sa Nuit des Favor'i, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance récompensait ce jeudi 1er décembre les meilleurs sites et initiatives en matière d'e-commerce de l'année 2016. Cette 10ème édition de la Nuit des Favor'i s'est déroulée devant plus de 600 professionnels réunis pour l'occasion au studio Gabriel.

Après plusieurs années d'absence, c'est Amazon qui a été plébiscité par les internautes au titre de meilleur site de l'année. L'e-commerçant américain succède à H&M, lauréat en 2015, et arrive également en tête de la catégorie "Produits techniques et électroménager".

Voici le reste du palmarès :



Meilleur site dans la catégorie :



Banque Boursorama - Or

Fortuneo - Argent

ING - Bronze

Mode

Sarenza - Or

Zalando - Argent

Blancheporte - Bronze

Produits techniques et électroménager Amazon - Or

Cdiscount - Argent

Darty - Bronze

Réservation d'hébergement et de séjours

vente-privee Voyages - Or

Booking- Argent

Hotels.com - Bronze

Super/ Hypermarché en ligne Intermarche - Or

Auchan - Argent

CoursesU - Bronze

B2B

Onedirect - Or

Raja - Argent

LDLC - Bronze

Méthodologie des Favor'i des internautes 2016

Ces Prix sont attribués sur la base d'un sondage exclusif réalisé par Médiamétrie pour le compte de la Fevad auprès d'un échantillon représentatif de la population internaute française. Les sites sont notés par les internautes en fonction de critères précis. Seuls peuvent participer les internautes ayant commandé sur le site évalué. Les lauréats sont déterminés en fonction de la note moyenne obtenue dans la famille de produits ou services correspondante. Le Prix du site de l'année est attribué au site ayant obtenu la meilleure note globale des internautes, toutes catégories confondues.

C'est Amazon qui, cette année, a obtenu la meilleure note globale des internautes avec 16,95

Nathalie Balla (La Redoute) remporte le prix de la meilleure stratégie

Pour la première fois cette année, la Fevad récompensait via le vote d'un jury de journalistes, un dirigeant pour la stratégie de développement adoptée par son entreprise. C'est Nathalie Balla et Eric Courteille, co-repreneurs de La Redoute en 2014, qui se sont vus remettre ce prix.

Enfin, un jury de professionnels mené par Jacques-Antoine Granjon, fondateur de vente-privee, décernaient les Prix de l'innovation et du meilleur espoir.



Pour l'innovation, Boulanger a été récompensé pour son service Happy3D, une plateforme communautaire dédiée à l'impression 3D, devant Darty et son service de relation client vidéo et Cdiscount et son service de livraison express.

Le jury a par ailleurs décerné le titre de meilleur espoir à la startup Agriconomie, une marketplace pour produits agricoles qui réalise un million d'euros de chiffre d'affaires mensuel, devant Hellocasa et Reezocar.



Le palmarès complet ainsi que la liste des nominés et des finalistes de la 10ème édition des Favor'i du e-commerce sont accessibles sur le site www.favori.fevad.com.