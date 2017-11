Bagora fait l'acquisition de Carnet de Mode

Le rachat de la start-up Carnet de Mode par Bagora permettra le développement de la marketplace sur de nouveaux marchés, nationaux et internationaux, et offrira aux créateurs et aux vendeurs une nouvelle approche pour la diffusion de leur marque, de leurs produits et de leurs collections.

Fondé en 2011 par Arbia Smiti , Carnet de Mode gère aujourd'hui environ 1500 marques, en majorité européennes, dans les catégories mode, accessoires, bijoux, chaussures, maroquinerie, homme, enfant et lifestyle. Carnet de Mode dispose d'une place de marché qui permet aux vendeurs de créer leur e-shop, intégrer leur liste de produits, photos, prix et de gérer leurs factures, leur stock, la livraison, les commandes ainsi que leur messagerie client en direct.

"L'évolution du marché nous oblige à renforcer nos moyens et notre capacité à pénétrer de nouveaux territoires, notamment l'Asie, qui est un marché difficile à intégrer et qui nécessite un partenaire local bien connecté. Pour cette raison, j'ai trouvé pertinent cet adossement à un industriel français qui développe une stratégie originale et qui peut ouvrir la porte au développement de Carnet de mode sur de nouveaux marchés", explique, Arbia Smiti.