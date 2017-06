[Bonnes feuilles] Stratégie de contenu e-commerce

L'objectif de Stratégie de contenu e-commerce est d'aider les professionnels de l'e-commerce à concevoir des boutiques en ligne performantes à la fois au niveau du référencement, de l'expérience utilisateur et de l'offre produit.

L'ouvrage propose également plus d'une trentaine d'interviews de spécialistes du e-commerce reconnus dans leur domaine comme les référenceurs Olivier Andrieu (Abondance), Laurent Bourrelly, Sylvain Richard (Axe-Net), Olivier Duffez (WebRanklnfo), le chercheur Sylvain Peyronnet (Qwant), les experts du contenu Isabelle Canivet, Jean-Marc Hardy, Muriel Vandermeulen et Éric Delcroix, les spécialistes de la conception de sites comme Elie Sloïm, ou l'équipe des UX designers d'Axance et de Miratech, et bien entendu des marchands (Nature & découvertes, Auchan, la station de ski Val Thorens, Les 3 Suisses).





Ces bonnes feuilles sont tirés de l'ouvrage Stratégie de contenu e-commerce, publié aux éditions Eyrolles et écrit par Ève Demange et Alexandra Martin.

Ève Demange est web content strategist pour Plume Interactive, conférencière, blogueuse (Plume-interactive.fr) et formatrice. Elle enseigne la stratégie de contenu web à l'université de Paris-Ouest et conseille les entreprises en e-commerce depuis près de 17 ans.

Autodidacte chevronnée, Alexandra Martin, aka Miss SEO Girl, est quant à elle l'auteur du blog Miss-seo-girl.com. D'un profil webmarketing et spécialiste du référencement naturel, elle a également co-écrit Techniques de référencement web aux éditions Eyrolles.

Paru le 27 avril 2017. 360 pages. 32€. Également disponible en format numérique, 21,99€.