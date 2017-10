Booking.com lance les Technology Playmaker Awards pour valoriser les femmes dans le secteur de la technologie

Les Technology Playmaker Awards, organisés par Booking.com et réservé aux femmes, comprennent dix catégories qui célèbrent de nombreux aspects de la technologie, y compris l'esprit d'entreprise, l'innovation, l'impact de la communauté et le leadership technologique. Le grand prix sera décerné à une femme leader de la technologie, que le jury considérera comme la personne la plus influente dans l'espace technologique européen. Chaque gagnante de catégorie recevra un prix de 5000 euros. La gagnante du grand prix recevra quant à elle un prix de 10000 euros.

Présidé par Gillian Tans, présidente directrice générale de Booking.com, le jury sera constitué de personnalités issues de l'industrie technologique, des secteurs connexes et de Booking.com. Il comprendra Lisa Hillier, chief people officer de Just Eat, Marili 't Hooft-Bolle, COO de WeTransfer, Ruth Chandler, chief people officer de Skyscanner, Jon Reynolds, -pdg et cofondatrice de SwiftKey, et Maija Palmer, digital and communities editor au Financial Times.

La liste des gagnantes sera révélée lors d'une cérémonie de remise des prix, qui se tiendra le 8 mars 2018 au Sackler Hall du Musée de Londres. Randi Zuckerberg, fondatrice et chef de la direction de Zuckerberg Media et ancienne directrice du développement du marché pour Facebook, y donnera le discours d'ouverture. Randi Zuckerberg partagera son expérience sur sa participation au façonnement du succès de Facebook et la construction d'une carrière réussie en tant que femme d'affaires, leader numérique et auteur publié.

Selon un rapport de la Commission européenne, avoir plus de femmes dans le secteur de la technologie pourrait augmenter le PIB de l'Union Européenne de 9 milliards d'e'ros par an. Cependant, les femmes ne représentent actuellement que 30% des 7 millions de personnes travaillant dans le secteur numérique européen. Les start-up technologiques européennes menées par des femmes sont particulièrement touchées, avec seulement 14,7% des licornes technologiques européennes fondées par des femmes contre 17% aux États-Unis.