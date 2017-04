'Cassez les codes' au China Connect 2017

Donner les clés d'une société dont les usages, toujours plus pionniers, évoluent et se diversifient à vitesse grand V, c'est le thème du salon China Connect qui se tient pendant deux jours à Paris début mars. Laure de Carayon, sa fondatrice et CEO, entend scruter, pour cette édition 2017, "l'engagement du 'consommateur entrepreneur' chinois, au filtre de la data qui devient incontournable à toute stratégie de marque. Ces comportements sont cruciaux à comprendre, pour prendre un temps d'avance sur les prochaines innovations gagnantes et potentiellement disruptives, et ainsi accélérer le leadership global de sa marque".

Parmi les sujets abordés lors de cette édition 2017, WeChat, le m-commerce et le online-to-offline, le marketing de l'influence et des contenus avec le rôle croissant des KOL (Key Opinion Leader) et l'avènement des marques "we-media" (individus lambdas), le live streaming, les applications photo & vidéo, le rôle clé de la data (avec notamment Linkfluence Asie, Danone, AdMaster), les start-up entre la Chine et l'Europe, les nouvelles technologies, etc.

China Connect met en avant certains acteurs à suivre sur des marchés en forte croissance, parmi lesquels nice, application sociale de partage de photos, l'une des "licornes" chinoises, la plateforme de live stream Live.me ou encore l'éditeur de services et applications mobiles Cheetah Mobile qui vient d'être classé dans le Top 30 des Chinese Global Brand Builders 2017 de BrandZ. Pour comprendre et mesurer l'évolution de l'engagement des consommateurs chinois avec les marques, les médias et les nouvelles technologies, 45 speakers seront présents. Rendez-vous les 1er et 2 mars à la Maison de la Chimie à Paris (inscription).