Cdiscount lance un concours international de data science pour optimiser son parcours client

Cdiscount propose un concours international d'analyse de données ce jeudi 14 septembre 2017. Son objectif ? Capitaliser sur les compétences et l'expertise de centaines de data scientists afin d'améliorer la navigation et la classification des produits sur son site et ainsi faciliter le parcours d'achat de ses clients. "Cet algorithme doit permettre à nos clients de trouver le produit recherché rapidement parmi toutes nos références. L'enjeu est particulièrement important pour nous car il s'agit de continuer à améliorer l'expérience client tout en élargissant la gamme de produits disponibles sur notre site", déclare Emmanuel Grenier, p-dg de Cdiscount.

Ce concours international sera hébergé sur la première plateforme internationale de concours de data science : Kaggle, soit une communauté de 500 000 contributeurs qui pourront se mesurer à ce défi technique, avec à la clé la possibilité de s'atteler à un projet d'entreprise réel.

Améliorer le parcours d'achat



En effet, les candidats devront penser et construire le meilleur algorithme possible pour classer automatiquement, parmi les 8 000 catégories existantes, les 20 millions de produits disponibles du catalogue à partir de leurs images. Un défi de taille pour lequel Cdiscount va fournir aux participants la plus grosse banque d'images jamais mise à disposition pour ce genre de concours dans le e-commerce : 75 Giga octets de données, 9 millions de produits, 15 millions d'images.

Les participants auront trois mois pour élaborer la solution la plus performante et voir leur solution intégrer au site. Dès 2018, les clients de Cdiscount pourront ainsi bénéficier d'un classement mieux adapté à leur navigation pour un confort d'achat optimisé. A la clé, un premier prix de 20 000 dollars suivi de deux prix de 10 000 et 5 000 dollars.