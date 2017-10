Le Collectionist lève 10 millions de dollars

Le Collectionist, acteur européen de la location de propriétés de luxe avec services de 2 300 propriétés dans 100 destinations, annonce une levée de fonds de 10 millions de dollars. Ce tour de table est mené par Red River West (Groupe Artémis) avec le soutien de XAnge et Partech Ventures, ses investisseurs historiques. Les fonds levés serviront au développement international afin d'ouvrir une centaine de bureaux partout dans le monde.



"Il était indispensable d'avoir une présence physique et locale pour garantir l'expérience de nos clients dont le panier moyen est de 26 000 euros pour 10 jours. Le modèle fonctionne au-delà de nos attentes, explique Max Aniort, directeur exécutif et co-fondateur de Le Collectionist. Nous allons donc le dupliquer rapidement pour compter une centaine de bureaux locaux dès 2020 ."

Implantation aux USA



Dans le cadre de ce développement mondial et avec l'accompagnement de Red River West, Le Collectionist veut accélérer son implantation aux États-Unis pour attirer les Américains en Europe et ouvrir des destinations sur place. Parallèlement à cette levée de fonds, le Airbnb version luxe annonce l'acquisition de Bonder & Co, leader de la location saisonnière avec services à Ibiza depuis 11 ans. "L'acquisition de Bonder & Co nous permet de renforcer significativement notre présence locale à Ibiza, Formentera et Barcelone. En outre, Paloma Bonder, sa fondatrice, devient general manager de Le Collectionist en Espagne avec la mission d'y développer de nouvelles destinations", souligne Olivier Cahané, CEO et co-fondateur.

Développer sa présence locale



Grâce à sa première levée de fonds de 2 millions d'euros début 2016, Le Collectionist a développé un modèle alliant services centraux et bureaux locaux. Les bureaux sont en charge du sourcing de biens, de l'accueil des clients et de la garantie de la qualité de l'expérience durant le séjour.

Aujourd'hui, la quinzaine de destinations comme Saint-Tropez, Ibiza ou Paros constituent une part significative du volume d'affaires du Collectionist.