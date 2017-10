Convargo signe une levée de fonds de 16 millions d'euros

Pour sa deuxième levée de fonds, Convargo a fait appel au fonds russe Inventure (investisseur dans Gett, concurrent principal d'Uber en Europe) et à l'Allemand Earlybird. Des business angels comme l'Américain Tony Fadell (concepteur de l'iPod, fondateur de Nest), le français Patrick Sayer (Eurazeo), ainsi que certains investisseurs existants tels que Romain Afflelou, Clément Benoit (fondateur de Stuart, racheté par la Poste), et Roger Crook (ex-CEO de DHL fret forwarding) ont également participé à cette levée. Les 16 millions d'euros récoltés permettront à la start-up créée en 2016 d'accélérer son expansion géographique et son développement commercial.

Convargo aide les TPE, PME et grands groupes à expédier leurs marchandises en France et en Europe en quelques clics. Ces entreprises postent leurs besoins de chargement en ligne et obtiennent une proposition de tarif grâce à un algorithme analysant le coût kilométrique, la route, la saisonnalité, la prise de rendez-vous. Les expéditeurs peuvent ensuite suivre leurs marchandises en ligne.

Grâce aux soutiens des nouveaux investisseurs internationaux, Convargo va accélérer le développement de son offre en ajoutant des fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateurs. L'entreprise proposera une interconnexion avec leurs systèmes informatiques (API, EDI.....

La start-up va accroître son développement commercial en France et à l'étranger, en ouvrant des bureaux européens en 2018. Ces évolutions seront entérinées par un changement de nom dans les semaines à venir afin d'accompagner l'internationalisation de la start-up tricolore. Convargo prévoit de recruter une trentaine de nouveaux collaborateurs (développeurs web, commerciaux, experts du secteur des transports.... d'ici la fin de l'année 2017.