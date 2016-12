Delamaison.fr, en ordre de marche pour Noël et les soldes...

" Qu'il s'agisse de la période des fêtes ou de celle des soldes qui débuteront dès le 11 janvier, nous ne laissons rien au hasard et avons effectué un intense travail préparatoire ", affirme David Kujas qui va bientôt célébrer sa première année à la tête du site delamaison.fr. Ces phases préparatoires portent bien sûr sur les assortiments, mais aussi sur la façon dont les produits seront mis en scène, poussés sur le site. " Nous définissons nos plans et objectifs de vente, nos plans de soldes et nous nous assurons de ne manquer de rien. Nous entrons dans une période d'achat effrénée et il faut être au rendez-vous ! " Pour ce faire, les équipes de Delamaison.fr peuvent s'appuyer sur plusieurs années d'expérience. " La lecture des données du passé nous aide à définir les meilleures stratégies ", continue le responsable.



Prêt à affronter les pics de trafic

Sur le plan purement technique, Delamaison.fr aborde cette période d'hyperactivité dans la sérénité. En effet, le site faisant partie du groupe ADEO, il bénéficie d'une solution d'hébergement particulièrement robuste. " Jusqu'au printemps 2016, Delamaison.fr gérait seul son hébergement. Cela présentait l'avantage de l'autonomie, mais notre capacité à réagir en cas de fort pic d'audience était limitée ", précise David Kujas. Depuis, le groupe tout entier a migré vers une architecture mutualisée qui est tenue à disposition des différents business units du groupe. " Le dimensionnement de l'hébergement s'effectue à la demande et dans des délais très courts. Nous l'avons éprouvé notamment lors du Black Friday qui a été un grand succès pour notre site et a constitué en quelque sorte une répétition des échéances à venir... " Limiter au maximum les temps de latence, optimiser la disponibilité de toutes les pages et même résister à des attaques éventuelles, Delamaison.fr est paré à toute éventualité...



La logistique : un enjeu majeur

Acheminer la commande dans un délai raisonnable fait partie de la promesse de tout site de vente en ligne, " mais ne pas tenir cette promesse pour l'échéance de Noël, c'est littéralement dramatique ", rappelle le responsable. Pour pallier cette éventualité, les équipes du site ont travaillé depuis plusieurs semaines à faire évoluer le plan de transports. En fonction des typologies de produits, des modes de retrait possibles, il a fallu élargir le spectre de prestataires susceptibles d'acheminer les commandes. " La caractéristique de notre site, c'est que nous commercialisons autant de tout petits objets de de grosses pièces d'ameublement, cela nous oblige à la flexibilité ". Depuis 18 mois environ, Delamaison.fr a internalisé un service de livraison sur Paris et la région parisienne pour réduire toujours les délais d'acheminement... De quoi voir prochainement le traîneau siglé Delamaison.fr près de votre cheminée ?