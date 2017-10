Deliveroo lève 358 millions de dollars

La start-up britannique Deliveroo, spécialisée dans la livraison de repas à domicile, annonce une nouvelle levée de fonds d'un montant de 358 millions de dollars menée par T. Rowe Price Associate Inc.et Fidelity Management&Research Company (également investisseurs au sein de Facebook, Airbnb et Tesla). L'entreprise est désormais valorisée à plus de 2 milliards de dollars. DST Global, General Catalyst, Index Ventures et Accel Partners, lesquels avaient déjà participé à la croissance de Deliveroo, ont également participé à la levée de fonds.



Ce nouvel investissement permettra à Deliveroo de se développer selon trois axes. Tout d'abord, la croissance du programme Deliveroo Editions, comprenant la construction de cuisines destinées seulement à la livraison. Les restaurants partenaires auront ainsi la possibilité d'étendre leur commerce sans investir dans un nouvel établissement. Deuxième priorité, le développement de l'équipe "techno" de Deliveroo. Cette dernière est dédiée au développement de l'intelligence artificielle et d'algorithmes destinés à améliorer la gestion de la logistique. Enfin, l'entreprise entend se déployer dans de nouvelles villes et au sein de d'autres pays.