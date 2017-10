Emmanuel Grenier est élu Personnalité E-commerce de l'année 2017

Mardi 17 octobre, salle Gaveau, à Paris, Emmanuel Grenier monte sur scène au milieu des applaudissements et succède à Bertrand Gstalder, président du directoire de Seloger.com, en tant que Personnalité E-commerce de l'année. Sur les deuxième et troisième marches du podium sont annoncées Nelly Brossard, directrice marketing et digital de MAIF et Marion Carrette, fondatrice de OuiCar.

Le succès d'Emmanuel Grenier est aussi celui de Cdiscount: en neuf ans, le chiffre d'affaire du pure player appartenant au groupe Casino passe de 600 millions et 3 milliards d'euros. La plateforme compte 16 millions de visiteurs par mois, devient le deuxième site de France. Parmi les réalisation marquantes du dirigeant, l'ouverture de la marketplace en 2011 (laquelle compte désormais 20 millions de références) précède la mise en place du programme de fidélisation client. Emmanuel Grenier s'attelle ensuite à repositionner la marque, à lifter le site et l'application.



Une victoire d'autant plus significative que le nombre de votants, cette année, atteint un record depuis la création de l'événement (plus de 2800). Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle sélection de dirigeants dont les actions révolutionnent en profondeur le secteur de l'e-commerce.



