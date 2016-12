[Extraits] Gilles Babinet décrypte la transformation digitale des entreprises

Il faut sans doute le répéter inlassablement: alors que la révolution digitale ne fait que commencer, les entreprises traditionnelles, les institutions publiques et les autres types d'organisations n'ont qu'une très vague compréhension des transformations qu'elles vont devoir amorcer pour rester dans la course. On pourrait comparer cette situation à l'arrivée de l'électricité dans l'univers de l'énergie à vapeur, vers 1880: il fallut à la fois comprendre le fonctionnement des réseaux et des nouvelles machines, évaluer les risques électriques, prévoir de nouvelles méthodes de travail, etc. Mais à la différence de la seconde révolution industrielle, où les machines spectaculaires laissaient entrevoir l'importance des changements à venir, il n'y a dans cette révolution digitale que peu de machines. C'est une révolution de l'information, silencieuse, presque invisible, mais d'une puissance inégalée. Ce qui ne nous incite pas à en percevoir l'importance.

Ainsi, nombre de dirigeants d'entreprises appréhendent cette révolution comme un processus incrémental, une adaptation progressive qui se fera sans bouleversement profond; une évolution donc, plutôt qu'une révolution. C'est nier le fait que les règles changent profondément. La jeune génération ne réfléchit ni ne travaille comme celles qui l'ont précédée. Pour elle, comme le dit si bien Michel Serres, "la compétence est la seule légitimité": transparence, agilité, transversalité sont quelques-unes des caractéristiques de ce monde qui vient. En réalité, c'est l'essence même de l'entreprise qui pourrait être touchée - ses processus de production, son modèle d'affaires, son organisation et, au-delà, sa culture même. L'objet de cet ouvrage consiste à expliquer pourquoi la révolution digitale sera au moins aussi brutale pour les entreprises que le passage de la première révolution industrielle à la seconde, et pourquoi il importe de s'y préparer.

Une transformation difficilement compréhensible



Comme le dit avec pertinence le scientifique Joël de Rosnay: "L 'entreprise de demain est une plateforme d'intelligence collective." C'est une interface d'échange de données et de mise en oeuvre du potentiel d'expertises distribuées ; un facteur d'aplatissement et de fluidification des processus. Cela vous semble abscons? Rien d'anormal à cela, tant ces notions sont encore évanescentes, en cours d'émergence même. Il y a seulement dix ans, les principales briques de l'Internet moderne étaient dans les limbes: IPV 6 (le protocole qui fait fonctionner Internet) était encore en rodage, le cloud (nuage) également, les ressources essentielles pour l'open source comme Stack Overflow ou GitHub n'existaient pas, on ne parlait pas d'IoT (objets connectés), l'intelligence artificielle paraissait être un concept de science-fiction qui avait fait fureur dans les années 1960, et ainsi de suite. Il n'est donc pas anormal que ces phénomènes restent largement incompris.

Plus inquiétante cependant est l'absence patente de diffusion de ces techniques et modèles de management à grande échelle. Différentes études pointent en effet le retard du management des entreprises françaises en matière d'agilité digitale. Quant à l'appropriation des techniques, ne serait-ce qu'en gestion des applicatifs d'entreprises, les progrès à faire sont considérables. Ce sont toutes ces dynamiques qui m'ont incité à écrire cet ouvrage.

