[Fiche métier] Le développeur front-end

Le développeur front-end agit sur la navigabilité, la lisibilité et l'ergonomie des sites web que consultent les internautes. En accord avec les besoins exprimés par les clients, il crée des interfaces agréables, fonctionnelles et facilement accessibles par les utilisateurs. Egalement nommé intégrateur HTLM, il est souvent issu d'une école d'informatique ou d'ingénieurs. Les agences Web/Communication, les éditeurs de logiciels, les annonceurs, les cabinets de conseil SSII constituent les principaux employeurs de développeurs front-end.



En début de carrière, la rémunération annuelle est d'environ 25K€. Elle peut atteindre 50K€ après plusieurs années d'expérience. Les perspectives de carrière peuvent conduire le développeur front-end à occuper un poste de chef de projet senior, de directeur d'équipe ou encore de développeur s'il choisit de privilégier les compétences exigées par ces fonctions.



Ses missions



Le développeur front-end travaille sur l'interaction entre les pages web et leurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'il est responsable de l'ergonomie du site web tout en veillant à ce que les normes W3C soient respectées. Il s'assure que les éléments figurant à l'écran répondent correctement au survol (ergonomie visuelle) et que la navigation au clavier est fluide (ergonomie fonctionnelle). Il est également chargé de la portabilité et doit gérer la prise en compte des divers supports, navigateurs et plateformes. Sa maîtrise de la sémantique du web lui permet de s'occuper de l'optimisation du référencement naturel. Les missions du développeur front-end allient finalement le webdesign et le développement.

Pour consulter l'intégralité de la fiche, cliquez ICI.

À propos de Blue Search Conseil

Blue Search Conseil est un cabinet de conseil en ressources humaines et en recrutement dédié au digital, créé il y a plus de 15 ans. Il accompagne pure players et start-up dans leur croissance, les groupes dans leur transformation digitale et omnicanale.