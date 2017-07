La Fourchette lance 'The Table Talk'

Place des femmes, nouvelles tendances, digitalisation... La journée de conférences The Table Talk, organisée par La Fourchette, a pour vocation d'apporter des réponses aux acteurs de la restauration, un secteur en pleine évolution. Une quarantaine d'experts témoigneront de leur expérience, sur les thèmes suivants:



- Les influenceurs: nouveaux meilleurs amis des restaurateurs?

- Le restaurant du futur: quelles sont les nouvelles tendances de la restauration?

- Recruter une équipe de choc: comment optimiser son recrutement?

- No show business: comment bien gérer ses réservations et faire face au no show (clients qui réservent mais ne se présentent pas à la date dite)?

- Livraison: quels enjeux pour les restaurateurs?

- Les talents féminins dans la restauration: quelle vision de ce milieu?

- Une réputation à faire et à défaire: comment construire et maintenir sa réputation?

- La guerre des étoiles: tout mettre en oeuvre pour atteindre le graal?

- La recette du succès: retour sur une success story française.



Trois ou quatre experts viendront débattre sur scène de chaque thématique durant une trentaine de minutes. À noter, parmi les experts, la présence de Stéphanie le Quellec (chef du restaurant La Scène), Yves Camdeborde, Pascal Barbot (chef du restaurant l'Astrance) ainsi que celle de plusieurs blogueurs et consultants en médias sociaux.