Grand succès de l'édition Summer des Big Boss 2017

C'est sous le soleil marocain que se sont réunis 630 décideurs du digital dans le cadre de l'édition Summer des Big Boss 2017. Comme traditionnellement dans ce format lancé par Hervé Bloch, le programme a commencé par une première journée fortement orientée business. Ordonnancés par un algorithme développé par Netisse, les rendez-vous de dating du vendredi ont permis de matcher besoins des annonceurs et offres des prestataires. A la clé, 4 900 rendez-vous affinitaires ont été tenus.

Autre temps fort de l'événement, le " BigBoss Idol " a été lancé par Othman El Ferdaous, chargé de l'Investissement auprès du gouvernement du Maroc. Le palmarès de ces Idol, qui sont l'occasion pour les sponsors de présenter leur activité à travers une vidéo décalée de 1 minute est le suivant : Le Prix Créa a été décerné à Axialys, le Prix Business à Influence4You et le Grand Prix à Arthur Media Group.

Enfin, deux sponsors se sont vus remettre le Trophée Coup de Coeur du jury, présidé par Patrice Noirot-Nerin, Directeur Marketing Data & Digital Marché Particulier France d'Engie : Adloop, qui a assuré une présentation en live sous un format " one-man show ", et ESV Digital, avec une reprise très appréciée de la Carioca, de la Cité de la Peur.

En tant que chef du village, Hervé Bloch a également remis des trophées " BigBoss à vie " qui récompensent les big boss les plus prolifiques. Dans la catégorie " BigDeal ", Jean-Marc Leglise de PMU a été distingué pour le projet signé en quelques mois avec Stardust. Dans la catégorie " ManyDeal " David Schwarz de Carrefour, Pierre-Alexandre Demey de Digital Virgo et Patrycja Mothon de Pandora, remportent tous les trois un trophée pour avoir signé avec plus de 12 prestataires rencontrés sur les éditions précédentes. Enfin, Virginie Roubi, d'Afflelou, remporte le nouveau Trophée BigPlay qui récompense l'annonceur ayant entretenu les rapports les plus constructifs et conviviaux avec les prestataires pendant l'édition.

A noter, des tables ronde ont été organisées par E-commerce Mag sur le thème de l'UX d'une part et sur l'Intelligence Artificielle appliquée au e-commerce d'autre part. Au total, 5 annonceurs et six prestataires ont partagé durant plus d'une heure expérience personnelle et bonne pratique. La vidéo de ces tables rondes sera diffusée sur ecommercemag.fr.

Enfin, ce 8ème opus a également été l'occasion d'annoncer le lancement de nouvelles verticales. Après le succès des BigBoss du Tourisme, en avril dernier, sur un format plus intimiste - 150 personnes sur 2 jours - Hervé Bloch a annoncé la tenue d'un opus dédié à la Mode & Beauté les 19 et 20 octobre 2017 et à la Bancassurance en février 2018.