LDLC acquiert le groupe Olys

Le groupe LDLC annonce la signature d'un protocole d'accord, sous conditions suspensives (acquisition soumise notamment à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence), en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société Olys et ses filiales, qui exploite notamment l'enseigne Bimp et de la société Synopsis, dont l'activité est principalement d'assurer la communication du groupe Olys.

Dans ce cadre et sous réserve de la levée des conditions suspensives, la réalisation définitive de l'acquisition devrait intervenir, au plus tard, d'ici au 31 janvier 2018. Cette acquisition serait financée exclusivement par voie d'endettement bancaire. L'opération vient notamment renforcer le développement du pôle B to B, le groupe Olys étant distributeur Apple à la fois pour les professionnels et les particuliers.

À ce jour, le groupe Olys dispose de 14 agences, dont 7 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Elle compte 140 collaborateurs, dont 25 commerciaux B to B. En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros.