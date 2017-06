Lengow Day: sous le signe de l'international

Le Lengow Day, manifestation organisée par l'éditeur de solution d'e-commerce automation, rassemblera 350 retailers et speakers européens à Paris. Interviendra une sélection de speakers internationaux: lors de l'édition précédente, 15 nationalités étaient représentées, avec des intervenants tels que Tony Qiu (JD.com), JayDeep Jadav (Flipkart) ou Ben Greenaway (Adidas). Seront aussi présentes les principales associations e-commerce européennes, ainsi que plusieurs experts du secteur.



En parallèle, 20 prestataires partenaires, sélectionnés pour leur caractère innovant et disruptif, viendront présenter leurs solutions et leurs services. Ces acteurs, spécialisés entre autres dans le Web-to-store, la personnalisation et le marketing interviendront dans le cadre d'ateliers et de success stories.



Les visiteurs pourront rencontrer les prestataires lors de sessions de networking personnalisé, d'une durée de 20 minutes pour chaque rendez-vous en one to one. Au programme, découverte de nouvelles technologies, conseils pour optimiser son business et mesure de la faisabilité de leurs projets.



Lengow Day, 11 octobre 2017, Eurosites Geoge V, Paris. Inscription sur le site dédié.







