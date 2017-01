Les 3 Suisses bientôt repris par le groupe Domoti

Le groupe lillois Domoti, spécialisé dans l'e-commerce, annonce son entrée en négociations exclusives pour reprendre marques 3 Suisse France (Livelle) et 3 Suisses Belgium. Choisi parmi plusieurs repreneurs, dont l'identité n'a pas été communiquée, Domoti devrait reprendre la quarantaine de salariés de 3 Suisses France et les 18 salariés de 3 Suisses Belgium ainsi que la marque, selon la direction. La société Livelle avait déjà dû se séparer d'une partie de ses effectifs en mars 2016. En revanche, l'e-marchand ne rachète pas Dispeo et Mezzo, les sociétés qui assurent la relation client de la marque. Ces dernières sont également en attente d'un repreneur.



Domoti est dirigé par Benoît Tiberghien et Philippe Willot et basé à Marquette-lez-Lille et possède notamment la marque Temps L, consacrée aux seniors. Le groupe s'intéresse au fichier d'adresses clients de 3 Suisses et voit dans cette reprise la possibilité d'étendre son activité, notamment grâce au volet "textile", qu'il ne propose pas à l'heure actuelle. Des synergies devraient également naître concernant le segment "linge de maison", spécialité de la marque Becquet, que le groupe a rachetée le 1er juin 2016. Domoti absorbera également le volet "petit mobilier" de 3 Suisses au sein de son offre actuelle. Les négociations devraient aboutir fin mars.