Les interviews Big Boss E-commerce de DGTV

Julien Mancadiang est directeur marketing de Halfords Media (PokerStars Group), spécialisé dans le poker en ligne. Présente dans 42 pays, l'entreprise possède 70% de parts de marché et réalise 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Pour satisfaire ses 100 millions d'inscrits dans le monde, PokerStars sponsorise et produit la plupart des émissions de télévision liées au poker. Depuis 2011, elle organise également l'un des plus gros tournois du monde, l'European Poker Tour.