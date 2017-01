Les interviews Big Boss E-commerce de DGTV

Gilles Raison est dirige Allo Resto, spécialisé dans le service de commande de repas on line. Aujourd'hui le site connecte plus de 4000 restaurants en France, qui servent des centaines de milliers de clients. Rachetée par le groupe mondial Just Eat en 2012, la société annonce qu'elle permet à chaque restaurant qui travaille avec elle d'augmenter son chiffre d'affaires d'environ 30%. Malgré une concurrence de plus en plus forte sur le marché de la livraison à domicile, le nombre de clients continue de progresser.