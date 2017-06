Les interviews BigBoss E-commerce de DGTV

Arbia Smiti est PDG et fondatrice de Carnet de Mode, la 1re marketplace pour les créateurs de mode. Le site permet de mettre en relation des créateurs et des acheteurs, sans stock ni logistique. Les créateurs créent leur propre canal de distribution via la plateforme BtoB, si leur marque est appréciée ils sont publié sur le site BtoC. Aujourd'hui Carnet de mode compte plus de 500 créateurs et 200 000 clients dans 36 pays, avec un marché principal situé aux USA...