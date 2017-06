Les interviews BigBoss E-commerce de DGTV

Laurelyne Serieys est directrice digital chez Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de la banque mondiale du même nom. Leur principale activité est le crédit de consommation, un marché en crise où il a donc fallu revoir le business model. La transformation digitale est une évidence pour la société et s'organise autour 3 axes : les clients, les salariés en créant une intelligence collective, et l'innovation, c'est à dire comment l'entreprise s'interface avec les start-ups, les concurrents, les clients, etc...