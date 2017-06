Les interviews BigBoss E-commerce de DGTV

Michel Grihangne et Olivier Lagrandeur sont fondateur et responsable marketing et communication de Revisersavoiture.com, le site web qui fournit un carnet de e-sante pour les automobilistes. Présente sur le marché depuis 8 ans, l'entreprise compte aujourd'hui 13.000 garages et 100.000 carnets d'entretiens online. C'est grâce à des leviers digitaux comme le SEM ou le SEO qu'ils parviennent à générer du trafic. Ils permettent donc a plus d'automobilistes de comprendre leur budget automobile...