"Made in France", un nouvel incubateur pour encourager le savoir-faire français

Un nouvel incubateur promouvant le savoir-faire français dans l'artisanat et la création voit le jour à Paris en Ile-de-France. Dénommé "Made in France", ce nouveau lieu d'accompagnement de start-up vise à encourager l'éclosion de futures PME made in France. La première promotion débutera au mois d'octobre 2017.

À l'initiative de l'espace de création ICI Montreuil et de la communauté d'entrepreneurs culturels Creatis, l'incubateur Made in France, basé dans des locaux à Montreuil et à Paris, se veut comme un lieu d'accompagnement des start-up françaises ayant positionné leur activité autour d'un savoir-faire manuel, artistique, design et de technologies numériques. L'objectif vise à développer une logique de production assise sur le territoire et créatrice d'emplois en France.



Privilégier l'axe du savoir-faire français



Constatant que l'écosystème accompagnant les start-up aujourd'hui ne s'adresse essentiellement qu'aux entrepreneurs du numérique, Nicolas Bard, cofondateur d'ICI Montreuil souhaite "aider des entrepreneurs makers ambitieux à devenir des Devialet ou Le Slip Français de demain. Malheureusement les offres d'accompagnements existantes sont peu adaptées".



Une nécessité, selon lui, de proposer des outils adaptés aux besoins spécifiques des entrepreneurs créatifs tels que des outils de conception 3D, du prototypage ou de la fabrication en petite série.



De la réalisation de l'étude de marché et du business model à la définition des marchés à l'international en passant par la conception et le prototypage du produit, un programme d'accompagnement et d'accélération d'une durée d'un an est prévu, axé autour de sept piliers.



Pour postuler (ici), les entrepreneurs doivent être en phase d'amorçage et s'assurer de respecter les normes du made in France (conception et production en France, création d'emplois sur le territoire).



