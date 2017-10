ManoMano lève 60 millions d'euros avec General Atlantic

ManoMano, la place de marché leader européen sur le secteur du bricolage et du jardinage, a annoncé ce lundi 11 septembre avoir effectué une levée de fonds de 60 millions d'euros en série C menée par General Atlantic, un fonds d'investissement de renommée mondiale, également leader sur son secteur.

"Nous pensons que les catégories bricolage et jardinage en ligne enregistrent aujourd'hui un faible taux de pénétration, et ce en dépit des avantages qu'offre le digital par rapport au circuit traditionnel : le nombre de références y est nettement plus conséquent, il est possible de rechercher et trouver facilement les produits de son choix, et l'accès à l'intégralité des informations techniques y est également bien plus simple", a commenté Chris Caulkin, directeur de General Atlantic.

Les investisseurs actuels Piton Capital, Partech Ventures et Bpifrance ont également participé au tour de table. Celui-ci va permettre à ManoMano d'accélérer sa croissance en stimulant l'innovation et le développement de ses produits, mais aussi en renforçant sa présence en Europe.

Un acteur du bricolage digital



Fondé en 2013 par Philippe de Chanville et Christian Raisson, ManoMano est un site marchand dédié au bricolage et au jardinage qui opère en France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Avec plus d'1,9 million de clients, l'entreprise développe une approche centrée sur l'utilisateur et une utilisation forte de la data. ManoMano a construit une véritable communauté de bricoleurs qui s'échangent des conseils et se soutiennent mutuellement dans leurs projets.



"Nous avons créé le seul acteur du bricolage digital qui soit réellement européen. Nous voulons dupliquer notre succès français à tous les pays où nous sommes déjà présents et faire de ManoMano le leader européen sur le segment digital du bricolage et du jardinage. Nous sommes convaincus que sur ce secteur, le digital représentera à terme 50% du marché global du bricolage et du jardinage", ont déclaré Philippe de Chanville et Christian Raisson, les co-fondateurs.