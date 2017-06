OVH lève 400 millions d'euros

Le groupe OVH, spécialisé dans le cloud, l'hébergement et les serveurs informatiques, boucle une levée de fonds d'un montant de 400 millions d'euros afin de renforcer sa stratégie de développement internationale. Neuf banques ont participé à l'investissement, coordonné par Société Générale Corporate & Investment Banking.



L'entreprise, créée en 1999, est déjà présente au sein de cinq pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie Pacifique. Elle possède 270000 serveurs répartis au sein de 20 datacenters. L'expansion d'OVH a démarré à l'automne 2016, via l'entrée de KKR et Towerbrook à son capital, pour un montant de 250 millions d'euros. De nouveaux centres de données ont ainsi vu le jour en Australie, en Pologne ainsi qu'à Singapour. Quatre sont en phase de construction au Royaume-Uni, en Pologne et aux États-Unis.