One to One Monaco: ce qu'il ne faut pas manquer

Trois jours de conférences, business et networking. Tel est le programme de la 7e édition de One to One Monaco, qui ouvrira ses portes le 22 mars prochain. Près de 1500 décideurs, issus de 18 secteurs d'activité différents, sont attendus. Cette année, c'est à Salesforce que revient la keynote d'ouverture.

Des plénières inspirantes



IA, Bots, Cognitive Services... Transformer le commerce à l'ère du digital. La transformation digitale n'est pas qu'une question de technologie. Microsoft exposera comme la transformation digitale impact les business model et d'adopter une nouvelle manière de réunir les personnes, les datas et les process dans le but de créer de la valeur pour les clients. Quand ? Mercredi 22 mars de 18h à 19 heures.



The Age of Assistance: opportunités et challenges pour les retailers. Grâce à 20 ans d'innovations sur l'ordinateur et 10 ans sur le mobile, le parcours du consommateur n'a cessé d'évoluer. Il existe de plus en plus de façons pour les marques d'engager une relation avec ses consommateurs. Google présentera comment appréhender ceux de demain. Quand ? Jeudi 23 mars, de 10h à 11 heures.



Comment l'évolution culturelle chinoise stimule l'innovation sur le plan mondial. Le géant de l'e-commerce chinoisAlibaba présentera comment adapter son entreprise à cette population en évolution? Quand ? Jeudi 23 mars de 18h à 19 heures.



Watson : le partenaire cognitif qui place la donnée client au service des parcours expérientiels gagnants. Impossible de parler expérience client sans évoquer l'intelligence artificielle et son apport à la connaissance client. Quand ? Vendredi 24 mars de 9 heures à 10 heures.

L'e-commerce est mort, vive le Quantum Commerce ! Selon Accenture Interactive, l'e-commerce doit laisser la place au Quantum Commerce, ce commerce de la " commodité ", qui connaît parfaitement son consommateur, lui propose un parcours unifié et engage une relation de confiance.

Un social wall pour ne rien manquer de la manifestation



En marge des plénières, plus de 100 ateliers, animés par des prestataires, sont prévus. Et, pour que les visiteurs ne ratent rien des échanges et conférences, un social wall est prévu. Cet écran géant retransmettra, pendant les trois jours, les conférences et ateliers.

Si le mot d'ordre est networking, l'événement n'oublie pas pour autant des moments de convivialité. Ainsi, comme pour l'édition 2016, la championne d'athlétisme Murielle Hurtis proposera des sessions de runnings et de remise en forme.

Plus de renseignements sur ecommerce1to1.com.