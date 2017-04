Paris, épicentre mondial des investissements et du capital-risque en 2016

Dans le trio de tête des villes les plus dynamiques en terme de capital-risque au monde, Paris reste modeste face à Londres avec 192 deals conclus contre 488 pour la capitale britannique et 165 à Berlin. C'est ce que révèle une étude KPMG menée au dernier trimestre 2016.



Un nombre de deals moins importants qu'en 2015 de l'ordre de -2,5 % mais le plus fort taux de croissance du trio par rapport à 2015 (+22%) en terme de volume d'investissement. Au cumul, cela représentait 1,1 milliard de dollars d'investissements pour Paris.







Quatre sociétés françaises pour hisser le pays au rang mondial



Au niveau national, La France se hisse au troisième rang européen avec 310 deals de conclus pour un cumul de 1,6 milliard de dollars d'investissements en capital-risque. Une entrée au classement des pays les plus générateurs d'investissements grâce, notamment, à la forte dynamique de ses entreprises et notamment les start-up Sigfox et Devialet.

Elle s'inscrit aux côtés de l'Allemagne qui enregistre 345 deals pour 1,9 milliards de dollars et le Royaume-Uni, grand gagnant avec 860 deals conclus pour 4,8 milliards de dollars.