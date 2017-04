Salon Big Data 2017: cap sur l'agilité et l'IA

Le salon consacré à la généralisation de la data au sein des entreprises, organisé par Corp Agency, ouvrira ses portes dans cinq jours. L'édition précédente du salon Big Data avait rassemblé 10000 visiteurs, pour 150 marques exposantes, au Palais des congrès de Paris. Au programme, une série de conférences centrées sur la cybersécurité, les assistants personnels, la donnée intelligente mais aussi le machine learning, la gouvernance des data et le big data prédictif. Parmi les top speakers, le salon rassemblera, entre autres, Yannick Bolloré (Havas), Yves Bigot (TV5 monde), Jason Flittner(Netflix), Emmanuel Mogenet (Google Research) et Luming Wang (Uber).



Les keynotes centrées sur des notions générales seront complétées par des retours d'expérience. Ainsi, les représentants de Voyageprivé, Renault, Air-France-KLM (et d'autres) reviendront notamment sur les bonnes pratiques en matière de datalake et expliqueront comment optimiser son système de recommandation en ligne grâce au transfer learning et au deep learning.



Démonstrations et battles



Événement phare de la journée, les trophées Big Data récompenseront les entreprises innovantes au sein de quatre catégories: start-up, B to B, B to C et un Prix spécial du jury. Six finalistes s'affronteront lors de battles et les participants seront invités à voter pour leur projet préféré.



Cette année, un Village Start-up fait son apparition et mettra en relation 20 jeunes pousses avec leurs potentiels utilisateurs et investisseurs. Les entreprises sélectionnées doivent répondre à deux critères: exister depuis moins de trois ans et déclarer un chiffre d'affaires 2015 inférieur à 2 millions d'euros. En parallèle, le Lab AI mettra en avant les innovations de huit start-up (spécialisées dans les caméras intelligentes, la santé, les outils marketing et communication, les services urbains...) en matière d'intelligence artificielle. De nombreuses démonstrations seront organisées.



Informations et inscription sur le site dédié. Les 6 et 7 mars au Palais des Congrès de Paris, de 8h30 à 19h.

Pour aller plus loin:



Le salon Big Data 2016 met le marketing prédictif à l'honneur