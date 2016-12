SantéDiscount se renforce en rachetant Comptoir Santé

Comptoir Santé, le site de vente de produits de parapharmacie en ligne du groupe Casino, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2015, entre dans le giron de SantéDiscount, acteur majeur du secteur avec un CA de 15 millions d'euros. Avec 15000 références et 240000 visiteurs uniques mensuels, Comptoir Santé est une acquisition de taille pour la start-up toulousaine qui compte elle-même 25000 références et dispose désormais d'un portefeuille de produits suffisant pour étoffer son modèle de vente/conseil.

Le site se distingue en effet par l'importance accordée à la relation client: une équipe de pharmaciens et d'esthéticiens professionnels partage chaque jour des recommandations pratiques en ligne, des sélections de produits et répond directement aux interrogations des clients par mail et téléphone.

SantéDiscount, qui a expédié 1 million de produits l'an passé, espère doubler son chiffre d'affaires cette année et atteindre les 100 millions d'euros en 2019. Alors qu'en 2014, la parapharmacie française représentait 4 milliards d'euros, l'e-parapharmacie ne pesait en effet que 4% du marché. SantéDiscount doit rivaliser avec ses concurrents 1001pharmacie ou le belge Pharmasimple, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros l'an passé.



Pour aller plus loin:



L'e-commerce de la santé en pleine forme