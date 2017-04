Showroomprivé lance l'École de l'e-commerce

Showroomprivé choisir Roubaix pour le premier projet de sa fondation d'entreprise, l'École de l'e-commerce. L'inauguration de l'établissement destiné aux chômeurs de longue durée a eu lieu vendredi dernier, en présence de Thierry Petit, co-CEO de Showroomprivé, des élus locaux et des entreprises partenaires du projet. La promotion 2017 sera composée de 17 étudiants, dirigés par une équipe de quatre professionnels issus du secteur de la vente en ligne.



Showroomprivé a ainsi noué un partenariat avec Simplon, entreprise agréée de l'économie social et solidaire, spécialisée dans les formations digitales à destination des personnes désireuses de se reconvertir ou de trouver un emploi. Le programme, gratuit pour les apprenants, s'étalera sur une durée de six mois et demi et sera suivi d'un stage en entreprise de six mois. Les locaux seront situés à Blanchemaille by Euratechet aménagés par la start-up What a Nice Place.



L'École met en avant le mode projet: les étudiants apprendront à construire une plateforme dédiée aux besoins des entreprises et aborderont à cette occasion des thématiques telles que la création d'un logo, d'une identité visuelle, d'un système de paiement, la gestion de la logistique et du service client.



Pour aller plus loin:



Showroomprivé conclut l'acquisition de Saldi Privati