Sommets du Digital : l'événement qui vous fera prendre de la hauteur...

Après une première édition réussie, comment avez-vous pensé les Sommets du Digital 2017 ? Quelles seront les évolutions ou nouveautés par rapport à l'édition précédente ?

A l'origine, l'idée des Sommets du Digital consistait à offrir une passerelle entre les livres des Editions Kawa (spécialisés dans le digital, l'innovation et le marketing) et nos lecteurs. Mais le concept a muri pour arriver un événement qui manquait cruellement. Regrouper 300 personnes, à la montagne, pendant 3 jours, loin des repères et habitudes, cela permet prendre de la hauteur et d'être ouvert sur les échanges. Les Sommets du Digital, ce ne sont pas seulement des conférences données par une cinquantaine de speakers. C''est aussi du networking, des activités ludiques et festives (luge, ski, soirées, ...) qui permettent de créer une communauté autour de personnes motivées pour comprendre le nouveau monde qui se découvre chaque jour. Notre crédo, pour cette seconde édition, c'est " Imaginer demain pour réussir aujourd'hui ! ". En clair nous invitons à parler d'avenir, de rupture, de menaces et d'opportunités, voire de prospective, tout en restant ancré dans le concret et le réel. Il y aura par ailleurs plusieurs nouveautés avec notamment un format plus long d'une demi-journée avec des ateliers et masterclass, mais aussi 100 participants de plus pour encore davantage de rencontres et d'échanges !



En temps qu'organisateur, quels seront à vos yeux, les principaux temps forts de l'événement et quels sont ceux qui vous enthousiasment le plus à titre personnel ?

Ce qui m'impressionne au plus haut point, c'est de voir que l'humain est finalement au coeur de tout. Le digital et son lot de disruptions ou de menaces n'est rien face à l'humain. L'an passé, dès les premières minutes, chaque participant s'est livré naturellement aux échanges, sans que nous tombions dans l'austérité de speed-dating par exemple. Le fait que la scène des speakers se confonde avec la salle au sein de laquelle chacun est acteur, sans hiérarchie que l'on représente une multinationale ou une start-up, est une chance incroyable ! Nous avons tous à apprendre de l'autre et cet événement le prouve très clairement. Cette année, nous réservons aussi de belles surprises comme une soirée unique dont les participants se souviendront sans le moindre doute !

Quel état d'esprit préside à la définition de la ligne éditoriale et à l'organisation d'un tel événement et quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté ?

En tant qu'éditeur, la ligne éditoriale de l'événement est une priorité guidée par l'exigence et le sérieux. Nos speakers ne viennent pas vendre quoi que ce soit. Ils ne passent pas par la case promotion et présentation. Nos deux animateurs, David Abiker (Europe 1) et PPC sont aussi là pour veiller à cette exigence et ils n'hésitent pas se montrer impertinents pour que le fond reste prioritaire. Les formats sont courts et le rythme très soutenu ! Beaucoup de nos speakers sortent de leur zone de confort en proposant des sujets, une présentation vraiment différente de celles qui peuvent faire habituellement et cela se ressent aussi.

Qu'est-ce qui, au terme de ces trois jours, ferait de vous un organisateur comblé ?

Ma plus grande satisfaction c'est de voir partir les bus du retour après ces 3 journées, avec des participants heureux, enrichis, comblés et mais aussi chagrinés à l'idée de se séparer -momentanément ! - comme la fin d'une colonie de vacances ! Là, nous saurons que le pari est gagné et que nous avons su organiser bien un événement résolument différent !