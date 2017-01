Sommets du digital 2017 : le meilleur de la première journée

Pour la première demi-journée de cette édition 2017, les thèmes des contenus, de la data et de l'expérience client ont été au coeur des ateliers, tandis que les solutions d'AlloMedia et de Troops se sont illustrées.

Partenaire de l'événement, Adobe a inauguré cette édition en évoquant les bouleversements issus de l'explosion des données disponibles. Pour Paul Patrice, spécialiste vente, analytics et ciblage, ces datas sont au coeur de l'expérience client qui doivent être complétées par un design et des interactions pensées en fonction du device.

Inbound marketing, Weblistening et Calltracking

Puis c'est au tour de Cision de renchérir sur le contenu, moteur de ses solutions de gestion de l'influence en ligne. Quatre internautes sur cinq utilisent les réseaux sociaux dans leur activité et recherchent des contenus de qualité à republier. Pour faire passer un message, il faut alors appliquer les techniques d'inbound marketing aux " relations médias ", prolongement de la relation presse qui s'adresse aussi aux influenceurs et aux blogueurs : terminé l'envoi de CP, ces derniers viennent maintenant à vous.

Après Allianz, qui a présenté une application mobile innovante, Digimind et ResearchNow se sont lancés dans un "battle" pour déterminer qui des études classiques ou des solutions de Weblistening étaient les plus performantes. Sans surprise, les deux se valent et sont parfaitement complémentaires. On retiendra néanmoins que les usages mobiles sont plus développés que sur desktop, y compris lorsqu'il s'agit de répondre à une étude.

Ubérisation et destruction d'emplois

Enfin, Emilie Le Goff, fondatrice de Troops, est venue parler de sa passion des RH, un secteur particulièrement impacté par la transformation digitale. " 50% des métiers vont disparaître " dans les prochaines décennies sous l'impact de l'intelligence artificielle, on ne travaillera plus par métier mais par projet.

Même son de cloche chez Cyrille de Lasteyrie, alias Vinvin, qui a partagé ses réflexions sur l'évolution technologique de nos sociétés. Angoisse du transhumanisme et de la singularité technologique, mais aussi complémentarité...