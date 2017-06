Sophie Poncin reconduite à la tête du SRI

Les 28 régies membres du Syndicat des Régies Internet (SRI) ont élu un nouveau conseil d'administration ce 1er juin, tout en conservant à sa tête, à titre exceptionnel et grâce à une dérogation aux statuts du syndicat Sophie Poncin, directrice d'Orange Advertising France, pour un troisième mandat. " Ce mandat supplémentaire doit nous permettre de finaliser le label " Digital AdTrust " pour un lancement officiel d'ici à l'automne prochain. Ce Label marquera une étape clé pour notre association et pour le bon développement du marché en concrétisant les valeurs de qualité fondamentales que nous défendons : brand safety, visibilité, anti-fraude et respect de l'expérience et de la vie privée des utilisateurs ", déclare Sophie Poncin, présidente du SRI.



Le Digital AdTrust est un label de qualité B to B de diffusion des campagnes fondé sur des indicateurs comme la brand safety, la visibilité, la fraude, l'expérience utilisateur (notamment l'encombrement publicitaire) et le respect des données personnelles. Commandé par le SRI et l'Union des Entreprises de Conseil et Achat Media (Udecam), sa réalisation a été confiée en janvier dernier au Centre d'Étude des Supports de Publicité (CESP) et à l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM).



Sylvia Tassan-Toffola, directrice générale déléguée de TF1 Publicité Digital, a été élue à la vice-présidence. Créé en juillet 2003, le SRI doit développer et professionnaliser le marché de la publicité en ligne, promouvoir et défendre les intérêts de ses membres et de dialoguer avec le marché et les pouvoirs publics. Les régies du SRI représentent près de 80% du marché du display en France. Le Conseil d'Administration du SRI est composé à présent des 12 régies suivantes : 366, 3W Régie, AOL, Lagardère Publicité, LeBonCoin, M6 Publicité Digital, MEDIA.figaro, Orange Advertising, Prisma Media Solutions, Team Media, TF1 Publicité et Yahoo !