TEC17 : La soirée des Trophées E-commerce, le rendez-vous de networking incontournable de la communauté du e-commerce. Dernières semaines pour vous inscrire!

Les dirigeants et prestataires du secteur du e-commerce ont rendez-vous le 17 octobre, Salle Gaveau, 45-47 Rue La Boétie, à Paris 8ième, pour la 11ième édition des Trophées E-commerce.



Cette année encore la soirée comportera deux temps forts : la remise des Trophées E-commerce, des prix qui récompensent l'innovation et la performance dans 6 catégories : Design/Ergonomie ; Dispositif on line (conquête et fidélisation) ; Innovation logistique ; M-commerce et Marketing mobile ; Stratégie cross canal ; et une nouvelle catégorie spéciale qui récompensera les start-up du retail les plus innovantes.



Trois dossiers par catégorie sont présélectionnés par la rédaction et les finalistes présentent leur dossier à un jury de professionnels qui attribuent les prix remis lors de la soirée.



La deuxième partie de cet événement révèlera à tous "LA PERSONNALITE ECOMMERCE de l'année". Il est encore temps de voter ici pour vos personnalités préférées parmi 10 parcours exemplaires. Ce sont les professionnels et les lecteurs d'E-commerce magazine qui désignent par leur vote la personnalité de l'année.



Au programme donc le 17 octobre: un rendez vous incontournable avec les grands noms du secteur, de la convivialité, de la fierté pour les équipes en lice, des échanges et du networking.



Pour vous inscrire c'est ici !



Retrouvez les temps forts de la précédente édition en vidéo :