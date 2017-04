Verizon veut bâtir Oath sur AOL et Yahoo!

Le groupe télécom envisage de rassembler AOL et Yahoo! (après finalisation du rachat de ce dernier pour ,8 milliards d'euros) au sein de l'entité Oath, selon le compte Twitter du dirigeant de la division AOL Tim Armstrong, rapporté par Business Insider. Tim Armstrong compte sur une force de frappe importante, avec environ un milliard de clients et une vingtaine de marques au total.



Yahoo! et AOL (déjà propriété de Verizon) seront dirigés par Marni Walden, executive vice president et president of product innovation and new businesses du groupe. Verizon envisagerait de valoriser l'offre search de Yahoo!, ainsi que ses services des mail, contenus (Yahoo News) et son volet publicitaire.



Une campagne sur la nouvelle entité est attendue dans les semaines à venir.