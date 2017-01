Vestiaire Collective annonce une nouvelle levée de fonds

Vestiaire Collective, e-marchand spécialisé dans la vente de vêtements et accessoires de luxe de seconde main, boucle une levée de fonds de 58 millions d'euros. L'e-commerçant européen espère ainsi renforcer son implantation aux États-Unis ainsi qu'en Asie-Pacifique. L'internationalisation demeure un axe fort pour Vestiaire Collective, qui réalise déjà 65% de son chiffre d'affaires hors de France. L'entreprise annonce que les fonds récoltés permettront la création de 120 emplois en France et à l'étranger, notamment au sein d'un nouveau centre logistique. Sa particularité tient à son modèle de vente C to C, dont les articles sont vérifiés par une équipe d'experts internes.



Le tour de table a été réalisé par le fonds d'investissement britannique Vitruvian Partners, qui a déjà soutenu le groupe Just Eat (propriétaire d'Allo Resto) et Trustpilot (spécialisé dans les avis clients). Il s'agit de son premier investissement dans une entreprise tricolore. Les actionnaires historiques de Vestiaire Collective, Eurazeo et Idinvest Partners, ont également participé. Au total, le spécialiste de l'occasion de luxe aura ainsi récolté 116 millions d'euros depuis sa création en 2009.