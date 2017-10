Withlocals lève 4,1 millions de dollars lors d'un premier appel à l'investissement

Withlocals, platforme internationale spécialisée dans les activités de voyage personnalisées, annonce aujourd'hui le bouclage d'une levée de fonds de 3,5 millions d'euros lors d'un premier tour de table dirigé par Inkef Capital. Withlocals, qui propose actuellement environ 1200 visites privées et activités personnalisables en compagnie de 900 hôtes locaux dans 24 villes à travers le monde, prévoit d'étendre son offre à 40 villes supplémentaires, dont New York, Florence et Hong Kong. Le service promet une mis ene relation direct des individus.



"On assiste à la fin du tourisme de masse, avec ses propositions identiques pour tout le monde, affirme Matthijs Keij, p-dg de Withlocals. Aujourd'hui, les voyageurs veulent sortir du "circuit de tourisme de groupe" pour vivre des expériences adaptées à leurs centres d'intérêt et à leur personnalité. C'est pour cela que nous avons créé Withlocals: pour que les voyageurs puissent découvrir la ville à la manière de ses habitants."

Fondée en 2013, Withlocals ambitionne de s'approprier 20 % du marché des visites privées.