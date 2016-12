Zalando : faire de Noël 2016 un grand succès !

Comme tous les grands sites de e-commerce, Zalando se prépare activement à affronter le pic d'activité de fin d'année. " Le quatrième trimestre est toujours très attendu, avec des rendez-vous shopping phares pour les fêtes de fin d'année, commente Delphine Mousseau, vice-présidente des marchés chez Zalando. Ces événements créent de nouvelles attentes pour les consommateurs dont les exigences en matière de services sont d'autant plus élevées pendant ces moments forts de l'année. " Bien que le lancement des nouvelles saisons automne/hiver et printemps/été soient les périodes qui créent le plus d'engouement, Zalando s'est fixé pour objectif de proposer à ses clients une offre et des services adaptés à leurs besoins tout au long de l'année. " Nous avons ouvert fin novembre la saison des cadeaux avec diverses campagnes et avons aussi élargi notre assortiment pour proposer des tenues et accessoires pour tous les goûts, dans toutes les tailles et spécialement pour les fêtes ", explique Delphine Mousseau. Parallèlement, les consommateurs peuvent profiter d'un nouveau guide d'achat de cadeaux. " Celui-ci a été soigneusement sélectionné par nos stylistes, nous proposons par ailleurs des cartes-cadeau pour ceux qui auraient encore peur de se tromper et un kit d'emballage en édition limitée ".

Une logistique bien rôdée...

De manière générale, Zalando assure la livraison standard des colis sous 3 à 6 jours ouvrés à compter du jour de validation de la commande. Le site propose, par ailleurs, une option de livraison express pour une réception de la commande sous 1 à 3 jours ouvrés selon le lieu de livraison. " En France, et ce pour tous les e-commerçants, le pic de commandes a lieu lors de la première quinzaine de décembre, analyse Delphine Mousseau. Afin de tenir notre promesse de livraison, nous communiquons à nos clients les dates limites de commande pour recevoir leur colis à temps pour les fêtes ". Cette année, Zalando assure que toutes les commandes passées avant le 18 décembre en livraison standard et avant le 21 décembre à midi en livraison express seront au pied du sapin de Noël.



" Bien sûr, nos équipes logistiques sont particulièrement mobilisées et organisées pour faire face à cet afflux de commandes. " Dans le secteur de prêt-à-porter, le quatrième trimestre est le plus important de l'année. Cela est principalement lié aux changements de saisons. Autour de novembre, les grands froids s'installent confortablement et il est alors temps d'acheter des manteaux ou des bottes d'hiver. " Ces articles sont aussi plus volumineux que les robes ou les sandales d'été, ce qui peut rendre la logistique d'autant plus complexe ", pointe Delphine Mousseau. De manière générale, les débuts de saisons sont souvent synonymes d'envies de changements et d'achats coup-de-coeur. Les consommateurs craquent sur les nouveautés aux couleurs du moment plutôt que de chercher la bonne affaire de la saison passée. Zalando propose ainsi un assortiment qui change au rythme des tendances et c'est pourquoi la demande s'avère particulièrement élevée aux débuts des nouvelles saisons. " Finalement, nous déployons la même stratégie logistique pour les fêtes que pendant les pics saisonniers pour offrir à nos clients une expérience d'achat sans couture ", déclare la responsable.



L'esprit de Noël...

Zalando s'est inscrit dans la saison des fêtes avec son nouveau guide cadeaux et sa campagne TV. Sur une toile de fond dorée, des mannequins et célébrités européennes font la fête tout en préparant leurs cadeaux de Noël : ils mettent dans de belles boîtes cadeaux dorées leurs plus beaux vêtements et accessoires. " Je vous laisse imaginer l'état d'esprit qui anime les équipes en ce moment en ajoutant à cela un peu de l'atmosphère féerique des marchés de Noël, quelques gouttes de vin chaud pour réchauffer les esprits et une fête de fin d'année pour célébrer tous ensemble nos succès et nos accomplissements. Après l'effort, le réconfort ! ", s'amuse Delphine Mousseau...