Organisée à Lille par Comarch, la table ronde sur la thématique "Le futur du retail : où en sont les enseignes ?" a réuni les marques Tape à l'oeil, Bureau Vallée et Beauty Success. Première question soulevée : comment se passe la transformation numérique dans leur activité ? Les avis sont unanimes sur son opportunité. "Les clients omnicanaux consomment trois fois plus que les autres, explique Mickaël Crocquefer, responsable du pôle commerce de Tape à l'oeil. Les magasins sont comme des points de contacts que des points de vente. Nos magasins qui sont là pour faire vivre une expérience et le produit passe sur le même plan que l'expérience."



Pour le groupe de fournitures et papeterie Bureau Vallée (300 millions de chiffre d'affaires et 2 000 collaborateurs), l'omnicanalité est un moyen d'améliorer sa rentabilité. "Le digital n'a pour but pour nous que de faire venir les clients en magasin, souligne Jean-Baptiste Eudeline, DSI de Bureau Vallée. Nous avons bien sûr remarqué que le panier moyen double." Le click and collect a ainsi été mis en place il y a 4 ans, le paiement sur le web seulement depuis deux ans. Beauty success, groupe spécialiste de la beauté, la transformation numérique est difficilement possible néanmoins un quart des rendez-vous beauté se sont aujourd'hui par le web.

Une manière de consommer différente

La mise en avant de l'expérience client est devenue central en créant un lieu de vie en magasin. "Nous allons vers les consommatrices pour connaître les attentes de nos clients, indique Mickaël Crocquefer, responsable du pôle commerce de Tape à l'oeil. Depuis quatre ans, nous visitons le dressing de nos clientes afin de voir ce qu'elles attendent de la marque en matière de style, de tissu, etc. Nous proposons également des cocréations avec elles." Et en février dernier, un magasin de 700 m2 a ouvert dans le Nord de la France avec la présence d'un espace de coiffure mais aussi de détente destiné aux enfants. Et l'e-reservation est proposé depuis un an.



Quant à Beauty Success, la simplification du système d'information pour les conseillères est au coeur des préoccupations de l'enseigne avec la modernisation du système d'encaissement. Bureau Vallée réfléchit de son côté à la livraison à domicile tout en lançant en parallèle une nouvelle expérience en magasin avec Beev'up, un espace de co-working au sein du point de vente.

L'encaissement mobile

Tape à l'oeil teste actuellement un projet d'encaissement par tablette et mobile en payant directement en rayon sans passer par la caisse. Bureau Vallée n'envisage pas de solution de paiement dématérialisée. Quant à Beauty Sucess, l'enseigne ne se positionne pas pour le moment. "Nous observons sur ce qui se passe sur le paiement mobile avant de pouvoir y aller", souligne Damien Rigaud, DSI de Beauty Sucess.