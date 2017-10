Le marketing digital investit Cannes

Salon business dédié aux professionnels de la relation et de la connaissance client, des études et du marketing digital, les Customer Relationship & Marketing meetings ont pour objectif de favoriser le face à face direct entre exposants et décideurs.

Dans cette optique, les rendez-vous et déjeuners d'affaires sont organisés en amont de l'événement afin d'assurer la pertinence des rencontres. Autour de ces moments d'échanges, des keynotes, tables rondes et ateliers animent les deux journées.



Au programme cette année: intelligence artificielle, data driven et stratégies d'influence sociale et digitale, entre autres. Par ailleurs, cette édition 2017 verra pour la première fois l'ouverture d'un hub études avec des acteurs tels que BVA ou INIT.

Pour clôturer chacune des journées, deux soirées networking permettront aux exposants et décideurs de poursuivre leurs partages de points de vue de façon plus informelle.