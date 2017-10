[Nomination] Camille Salmon nommée directrice de l'offre de Birchbox

"L'ouverture de la boutique Birchbox en avril dernier nous a permis d'enrichir notre catalogue avec de grandes marques cosmétiques. Birchbox propose aujourd'hui 3 800 références de 300 marques professionnelles, sélectives, de niches... L'arrivée de Camille Salmon renforce notre ambition de devenir le premier e-retailer de produits de beauté en France, en s'appuyant sur une offre fine, choisie et complète, permettant de répondre à tous les besoins et envies des clientes et de nos 200 000 abonnées", souligne Quentin Reygrobellet, directeur général France de la marque.



Camille Salmon a débuté sa carrière en 2005 chez Solaris en tant que chef de produit puis responsable marketing opérationnel Europe avant de rejoindre les équipes de Sephora (groupe LVMH) en 2011 en tant que responsable animations catégories Europe, category manager maquillage France puis responsable de catégorie maquillage France. "Rejoindre Birchbox à ce moment clé de son évolution est un challenge passionnant ! Le concept de Birchbox permet de rabattre les cartes de la distribution de produits de beauté : je souhaite accompagner marques et partenaires dans cette voie innovante, digitale plus que jamais, et porteuse de croissance", commente Camille Salmon.



Birchbox célèbre son septième anniversaire.